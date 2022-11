DJ MARKET TALK: China pode crescer pelo menos 5% em 2023 - SocGen

(DJ Bolsa)-- O crescimento do produto interno bruto da China em 2023 deve recuperar para 5% ou mais, dado o mais recente plano de ajuda do país ao setor imobiliário e o alívio da política Covid-zero, diz o Société Générale. Contudo, o cenário de médio a longo prazo do setor imobiliário continua o mesmo, e o plano de ajuda deve ser visto como um auxílio temporário e não como um estímulo que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.