DJ MARKET TALK: China pode evitar deflação apesar de economia estar a falhar

(DJ Bolsa)-- A China deve evitar a deflação apesar da economia doméstica estar a falhar, refere a Moody's Analytics num relatório semanal sobre a economia da região Ásia-Pacífico. A firma prevê que os preços no consumidor da China subam 0,4% em julho face a junho. O consumo das famílias está abaixo das expectativas, já que os agregados estão a poupar em vez de gastar, diz a Moody's. Entretanto,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.