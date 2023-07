DJ MARKET TALK: China pode falhar alvo do PIB de 2023 de cerca de 5%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A China pode não conseguir alcançar o alvo de crescimento do produto interno bruto de cerca de 5% este ano, dizem analistas dos Barclays numa nota. "A tendência descendente dos dados [económicos] em maio e junho sugerem que está a tornar-se cada vez mais difícil para a China alcançar o modesto alvo de crescimento de cerca de 5% sem grandes medidas de estímulo", dizem os analistas. O banco cortou 0,4 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.