DJ MARKET TALK: China pode implementar mais controlos de exportações para chips

(DJ Bolsa)-- Há margem para mais restrições de materiais essenciais para semicondutores depois de a China ter anunciado controlos das exportações de gálio e germânio a partir de agosto, referem analistas do Jefferies numa nota de research. "Se esta intervenção não alterar as dinâmicas EUA-China, mais controlos sobre as exportações de terras raras podem esperar-se", dizem. Washington poderá...