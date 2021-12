DJ MARKET TALK: China pode ter pouco espaço para mais cortes da LPR

(DJ Bolsa) -- O banco central da China pode ter pouco espaço para outro corte da taxa Loan Prime se quiser manter a estabilidade do setor bancário, diz o Nomura. O Banco Popular da China, ou PBOC, cortou a taxa Loan Prime a um ano para 3,80% face a 3,85% na segunda-feira. Quaisquer cortes adicionais da LPR vão inevitavelmente limitar a margem financeira dos bancos comerciais e potencialmente prejudicar a sua rentabilidade, diz o banco de investimento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone