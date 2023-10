DJ MARKET TALK: China poderá cortar Loan Prime Rate, rácio de reservas

(DJ Bolsa)-- A China deve manter um forte suporte à economia nos próximos meses depois de os PMI de outubro terem indicado um ímpeto mais fraco e uma descida do outlook do emprego tanto para o setor da indústria como não-indústria, diz Ho Woei Chen, economista do UOB Global Economics e Markets Research, numa nota. A China poderá anunciar mais cortes de 10pb da loan prime rate a um ano e um corte de 20pb da LPR a cinco anos nos dois ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.