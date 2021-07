DJ MARKET TALK: China precisa de catalisadores no crescimento

(DJ Bolsa)--A economia chinesa precisa de catalisadores internos mais fortes para impulsionar o crescimento no que resta de 2021, embora as exportações, especialmente de produtos de alta tecnologia, devam permanecer fortes, disse a economista do ANZ Betty Wang. Beijing enfrenta vários obstáculos, incluindo a incerteza no mercado de trabalho após a formação de milhões de novos licenciados, bem como escassez de chips que atrapalham ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

