DJ MARKET TALK: China sem necessidade de estímulo massivo para já

(DJ Bolsa)-- Não há necessidade imediata de o governo da China lançar estímulos orçamentais para dar suporte aos consumidores, disse o ING, citando o crescimento do PIB do país acima do esperado no primeiro trimestre. No entanto, com a expectativa de o ambiente externo se deteriorar ainda mais este ano, o governo de Beijing deve continuar a usar o investimento em infraestruturas como um motor de crescimento suplementar, observa Iris ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.