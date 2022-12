DJ MARKET TALK: Choques da oferta tornam trabalho dos bancos centrais difícil - FMI

(DJ Bolsa)--Gita Gopinath, vice-diretora adjunta do Fundo Monetário Internacional, disse na cimeira de CEOs do WSJ em Washington que a estrutura de inflação para os banqueiros centrais mudou nos últimos anos devido aos choques do lado da oferta. Gopinath destaca a energia, particularmente na Europa, como um choque de oferta que os bancos centrais estão a enfrentar agora após décadas de relativa estabilidade. Os choques de oferta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.