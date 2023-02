DJ MARKET TALK: Ciclo de restrição do BCE ainda sem fim à vista

(DJ Bolsa)-- A mais recente declaração do Banco Central Europeu não traz nenhuma mudança significativa à postura de política monetária, uma vez que se compromete a aumentar ainda mais as taxas de juro no futuro, disse o economista-chefe da Capital Economics para a Europa, Andrew Kenningham. É provável que o BCE continue a aumentar as taxas até chegar a uma taxa máxima de depósito de 3,5% a meio do ano, face ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.