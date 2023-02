DJ MARKET TALK: Ciclo de restrição do BOE parece perto do fim

(DJ Bolsa)-- As mensagens do Banco de Inglaterra, ou BOE, sugerem que o banco central está a preparar terreno para o fim do atual ciclo de aumentos das taxas de juro, disseram o economista de mercados desenvolvidos James Smith e o estratega de taxas Antoine Bouvet numa nota, do ING. Previsões de inflação mais baixa, linguagem discreta sobre futuras subidas das taxas de juro e alertas sobre o crescimento económico sugerem que o nível ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.