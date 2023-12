DJ MARKET TALK: Ciclo de resultados positivos da Tesco deve terminar

(DJ Bolsa)-- O valor e as margens da Tesco devem continuar a ficar sob pressão no ano fiscal de 2024-25 visto que a desinflação deve atingir as vendas comparáveis, dizem Borja Olcese e Shreshtha Chopra, analistas do JPMorgan, numa nota, cortando as ações para underweight face a neutral. O desempenho positivo da empresa tem sido suportado por fatores favoráveis macro, contudo, não deve ser sustentável sem mais investimento,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.