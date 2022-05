DJ MARKET TALK: Ciclo de subidas da Fed deve durar bastante tempo

(DJ Bolsa)-- A Reserva Federal dos EUA terá de subir as taxas "significativamente acima do que todos esperam" para conter a inflação, diz Mike Contopoulos, diretor de rendimento fixo da Richard Bernstein Advisors, numa nota. "Vai ser um ciclo de restrição que durará bastante tempo", diz. "Vamos ver muitas subidas de taxas." Contopoulos prevê muitas mais subidas de 50 pontos base por parte da Fed, acrescentando ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

