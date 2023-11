DJ MARKET TALK: Ciclo de subidas dos juros do Reino Unido já estará ultrapassado

(DJ Bolsa)-- Os aumentos das taxas no Reino Unido já terão chegado ao fim, diz Jeremy Batstone-Carr, estratega da Raymond James Investment Services. O Banco de Inglaterra, ou BOE, manteve a taxa de juro diretora em 5,25%, como esperado, marcando uma segunda pausa consecutiva. A questão agora é por quanto tempo o banco central deve manter as taxas antes de voltar a reduzi-las, escreve Batstone-Carr. "A fraca atividade económica e as pressõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.