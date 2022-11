DJ MARKET TALK: Cidade portuária chinesa de Guangzhou afetada por confinamentos

(DJ Bolsa)-- O aumento de casos de Covid-19 na cidade portuária chinesa de Guangzhou encerrou armazéns e parques de contentores e pode adiar a atracagem de dezenas de cargueiros para o carregamento de componentes automóveis e eletrónicos e ouros produtos. A cidade enfrenta a "mais complicada e perigosa situação" de controlo do vírus desde o início da pandemia, há quase três anos, de acordo com as autoridades ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.