DJ MARKET TALK: Cisco deve beneficiar de procura de centros de dados

(DJ Bolsa)-- O JPMorgan vê uma conjuntura favorável para a Cisco antes dos resultados do primeiro trimestre fiscal, a apresentar esta quarta-feira após o fecho dos mercados dos EUA, citando a subida das receitas de pares como a Arista e Juniper, que revelaram uma procura ainda resiliente por redes de centros de dados pelas empresas. O banco diz que isto também foi refletido por fornecedoras de tecnologia como a CDW e a TD Synnex. Como resultado,...