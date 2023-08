DJ MARKET TALK: Citi corta previsão de crescimento da China em 2023 para 4,7%

(DJ Bolsa)-- O Citigroup cortou a previsão de crescimento do PIB da China em 2023 para 4,7% face a 5,0%, depois de a taxa de empréstimo benchmark a cinco anos do país ter sido mantida esta segunda-feira. "Do nosso ponto de vista, a execução da política está ainda atrasada com a decisão da taxa LPR de hoje [segunda-feira]. Um corte da taxa a cinco anos e uma reavaliação das hipotecas pode acontecer se existir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.