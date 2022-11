DJ MARKET TALK: Citi corta previsão de crescimento da China no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O Citi prevê que a economia da China cresça 3,7% no quarto trimestre, abaixo da previsão anterior de expansão de 4,6%. Um aumento dos casos da variante Ómicron no inverno pode causar alguns contratempos de curto prazo à economia, mesmo com restrições mais leves, e as exportações da China podem estar a abrandar mais do que o temido devido às perturbações relacionadas com a Covid e aos riscos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.