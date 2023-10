DJ MARKET TALK: Citi Research revê em alta previsão da yield das Bunds a 10 anos

(DJ Bolsa)-- O Citi Research reviu em alta a previsão para a yield das Bunds a 10 anos, esperando uma média trimestral de 2,75% no quarto trimestre, acentuadamente mais elevada do que a previsão anterior de 2,25%, diz o estratega de taxas Jamie Searle, numa nota. Contudo, o Citi Research continua a antecipar uma forte subida no início de 2024, prevendo 2,25% para as yields das Bunds a 10 anos até ao segundo trimestre de 2024 e 2% para o quarto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.