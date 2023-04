DJ MARKET TALK: Citi revê em alta previsão do PIB da China para 6,1% em 2023

(DJ Bolsa)-- O Citi reviu em alta a sua projeção para o produto interno bruto da China em 2023 para 6,1% face a 5,7%. O banco afirma que a segunda maior economia do mundo está no curso de uma forte recuperação, graças aos serviços e ao consumo. "Este ano pode ser uma janela de oportunidade para os responsáveis políticos para lidarem com as questões estruturais, como a fraca confiança do setor privado, o ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.