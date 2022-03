DJ MARKET TALK: Citi revê projeções de inflação em alta

(DJ Bolsa)-- Em consequência do conflito Rússia-Ucrânia, os economistas do Citi reviram em alta as projeções de inflação de curto prazo em quase todas as economias cobertas pelo banco, algumas em valores substanciais. De igual forma, as projeções de crescimento foram revistas em baixa em quase todos as economias, disse o Citi. "Dois anos após o início da pandemia, outro choque exógeno profundo atrapalha ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone