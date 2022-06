DJ MARKET TALK: Citi sobe recomendação da Boeing para comprar mas prefere Airbus

(DJ Bolsa)-- A Boeing oferece um valor significativo aos investidores num momento em que o mercado se tornou mais receoso sobre o outlook para os programas de aviões comerciais da empresa, refere o analista do Citi Charles J. Armitage numa nota de research. "Embora reconheçamos que existem questões sobre se serão alcançados níveis razoáveis de rentabilidade e quota de mercado, também pensamos que isto potencialmente deixa ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone