DJ MARKET TALK: Citigroup afirma alvo de fim de ano para as yields das Bunds

(DJ Bolsa)-- O Citigroup manteve o alvo de final de ano de -0,15% para a yield das Bunds a 10 anos, já que os aumentos das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu "parecem mais distantes do que nunca, fortalecidas pela orientação futura sobre as taxas de juro introduzida em julho, por muito tempo", disse o estratega de taxas Jamie Searle. Isto atua como um teto para as yields das Bunds, disse Searle. Para atingir o alvo das yields ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone