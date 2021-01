DJ MARKET TALK: Citigroup pode recomprar $1,8mM de ações no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O responsável financeiro do Citigroup, Mark Mason, disse aos jornalistas que no âmbito das novas regras dos testes de stress da Reserva Federal, o banco poderá conseguir recomprar cerca de $1,8 mil milhões em ações no primeiro trimestre e que vai tentar atingir esse montante. No entanto, o número ainda não foi finalizado, visto que o conselho de administração ainda não deu autorização, ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

