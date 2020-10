DJ MARKET TALK: Cobertura noticiosa das eleições dos EUA não deve afetar investidores

(DJ Bolsa)-- A Julius Baer continua "construtiva" nas ações à medida que aumenta o fluxo noticioso sobre as eleições dos EUA e acredita que os "investidores devem manter o rumo e não serão afetados pela intensa cobertura noticiosa até às eleições". O banco acredita que uma vitória do candidato democrata, Joe Biden, teria um impacto limitado nos seus alvos a 12 meses para o S&P 500 ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

