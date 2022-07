DJ MARKET TALK: Colapso do governo italiano deve levar a eleições antecipadas

(DJ Bolsa)-- Dadas as más relações entre os parceiros de coligação do governo italiano, parece haver pouca margem de manobra para tentar formar outro governo de união nacional, diz Paolo Pizzoli, economista sénior do ING para Itália, numa nota. O Presidente Sergio Mattarella terá poucas alternativas a não ser dissolver o Parlamento e convocar eleições antecipadas, diz. Uma vez que Mario Draghi venceu a moç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

