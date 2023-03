DJ MARKET TALK: Colapso do Silicon Valley Bank não deve provocar contágio alargado

(DJ Bolsa)-- As circunstâncias em torno do colapso do Silicon Valley Bank são excecionais, pelo que provavelmente não vão desencadear um contágio financeiro alargado, refere o economista-chefe da Capital Economics para a América do Norte, Paul Ashworth, numa nota. Contudo, a falha serve para relembrar que quando a Reserva Federal dos EUA está unicamente concentrada em conter a inflação através do aumento das taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.