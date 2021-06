DJ MARKET TALK: Coligação a três é um cenário em aberto na Alemanha

(DJ Bolsa)-- A ascensão do Partido Verde na Alemanha sofreu um revés devido aos tropeções políticos da candidata Annalena Baerbock, um resultado eleitoral regional dececionante e um desempenho medíocre no congresso do partido no último fim de semana, disse a Eurasia Group. Por isso, as hipóteses de liderança de Baerbock são agora menores, com uma probabilidade de 35% em comparação com os anteriores 40%. ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone