DJ MARKET TALK: Coligação de direita em Itália agravaria finanças públicas

(DJ Bolsa)-- As eleições em Itália neste domingo devem resultar numa vitória da coligação de direita e o seu programa, se aprovado na íntegra, afetaria gravemente as finanças públicas, elevando o deficit acima de 6% nos próximos cinco anos, segundo a Oxford Economics. Isto significaria que a dívida pública atingiria 155% do PIB em 2027, 10 pontos percentuais acima da linha de base, estima a Oxford Economics....

