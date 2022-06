DJ MARKET TALK: Coligação de Macron deve obter maioria absoluta

(DJ Bolsa)-- A segunda volta das eleições legislativas em França vai decorrer no domingo e segue-se a uma forte primeira volta Nova União Popular Ecológica e Social (NUPES), a aliança de partidos de esquerda liderada por Jean-Luc Mélenchon. O desempenho da NUPES significa que a coligação que apoia a agenda presidencial, a Ensemble, pode não conseguir uma maioria absoluta na Assembleia Nacional, diz a UniCredit Research ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone