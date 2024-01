DJ MARKET TALK: Comentários hawkish da Fed causam subida das yields dos Treasurys

(DJ Bolsa)-- As yields dos Treasurys estão a subir com os comentários hawkish de responsáveis da Fed e a nota a 10 anos deve chegar aos 4,15% antes de abrandar, diz Peter Cardillo, da Spartan. A nota benchmark segue nos 4,121%, depois de ter encerrado nos 4,064% na terça-feira. As vendas a retalho mais fortes do que o esperado de dezembro deram um impulso às yields esta quarta-feira, mas Cardillo diz que os dados ainda estão longe dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.