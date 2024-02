DJ MARKET TALK: Comércio da Alemanha mostra pressão recessiva

(DJ Bolsa)-- Os dados do comércio da Alemanha mostraram uma quebra dos volumes gerais de comércio, diz Claus Vistesen, economista-chefe da Pantheon Macroeconomics para a Zona Euro. As exportações caíram 4,6% e as importações afundaram 6,7% em cadeia em dezembro. "Isto são números de recessão, coerentes com condições de dificuldade económica na Alemanha", diz Vistesen, ainda que alerte que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.