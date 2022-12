DJ MARKET TALK: Comércio da China com países vizinhos asiáticos está a aumentar

(DJ Bolsa)-- As ligações comerciais da China com o resto da Ásia estão a aprofundar-se, mesmo enquanto os EUA tentam persuadir os seus aliados a reduzir a dependência face à segunda maior economia do mundo, revelam dados. Por detrás da tendência está o peso regional da China, mas também um reordenamento das cadeias de fornecimento globais, que serviu para reforçar em vez de reduzir o comércio dentro da Á... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.