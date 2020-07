DJ MARKET TALK: Comércio da Zona Euro cai menos do que procura a interna no 1T

(DJ Bolsa)-- O comércio global na Zona Euro tem sido relativamente resiliente, dizem economistas do UBS. O comércio líquido subtraiu 0,4 pontos percentuais ao PIB da Zona Euro no primeiro trimestre, muito menos do que a procura interna, que representou mais de 80% da queda. De acordo com o UBS, isto deu-se porque as importações da Zona Euro caíram quase tanto como as exportações, limitando o dano ao comércio líquido, e porque o coronaví... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

