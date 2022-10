DJ MARKET TALK: Comércio da Zona Euro é peso no crescimento do PIB do 3T, 4T

(DJ Bolsa)-- O deficit comercial de bens da Zona Euro aumentou ainda mais em meados do terceiro trimestre, com as importações a subirem mais do que as exportações, diz Melanie Debono, economista sénior para a Europa da Pantheon Macroeconomics, numa nota. Os valores das importações subiram sobretudo com os crescentes preços da energia, mas uma subida dos volumes à medida que os países da Zona Euro tentam acumular os ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.