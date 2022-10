DJ MARKET TALK: Comércio externo dos EUA reflete queda da procura global

(DJ Bolsa)-- As exportações de bens e serviços dos EUA caíram 0,3% em agosto, a primeira queda desde janeiro. As importações desceram 1,1%, continuando uma tendência descendente que se iniciou em junho. A queda das importações reflete a descida das expedições de bens de capital, incluindo semicondutores, veículos e peças automóveis, assim como uma queda das importações de petróleo.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.