DJ MARKET TALK: Comissão Europeia acompanha consenso com previsões mais recentes

(DJ Bolsa)-- O corte da Comissão Europeia às previsões do PIB da Zona Euro não é uma surpresa, refere o diretor de research macro global do ING, Carsten Brzeski. "De facto, a Comissão Europeia apenas acompanhou o consenso", refere à Dow Jones Newswires. Mas o cenário que a comissão descreve não é inteiramente sombrio, já que espera uma recuperação da economia em 2024, assinala. A Comissã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.