DJ MARKET TALK: Comissão parlamentar do Canadá recomenda chumbo do acordo RBC-HSBC

(DJ Bolsa)-- Os deputados de uma comissão parlamentar de finanças do Canadá votaram a favor de uma moção não vinculativa a pedir ao governo para bloquear o plano de compra da unidade canadiana do HSBC por $10,1 mil milhões pelo Royal Bank of Canada. Seis deputados da oposição, entre os quais quatro conservadores, votaram a favor da moção numa reunião no final de segunda-feira. Cinco membros da comissão que fazem parte do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.