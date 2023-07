DJ MARKET TALK: Commerzbank deve reportar subida do lucro líquido trimestral

(DJ Bolsa)-- A previsão de margem financeira do Commerzbank para este ano vai parecer conservadora quando o banco apresentar os resultados do segundo trimestre, diz a analista do RBC Capital Markets Anke Reingen numa nota de research. O banco deve reportar um lucro líquido trimestral de EUR535 milhões, com um rácio CET 1 de 14,3%, abrindo caminho para que o banco procure aprovação para mais um programa de recompras, diz a analista. A ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.