DJ MARKET TALK: Commerzbank deve ser favorecido por crescimento da margem

(DJ Bolsa)-- O Commerzbank deve apresentar um primeiro trimestre positivo quando apresentar os resultados no próximo mês, sobretudo devido ao crescimento da margem financeira, dizem os analistas do Deutsche Bank Benjamin Goy e Marlene Eibensteiner, numa nota de research, reiterando a recomendação para comprar as ações do banco alemão. Os custos ligeiramente melhores e as perdas com empréstimos reduzidas também devem favorecer ...