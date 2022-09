DJ MARKET TALK: Commerzbank revela perspetivas positivas de resultados

(DJ Bolsa)-- O progresso na reestruturação e redução de pessoal do Commerzbank, assim como os esperados níveis superiores de taxas de juro, devem contrariar um outlook económico macro mais fraco, refere Andreas Plaesier, analista da M.M. Warburg, numa nota. A administração do banco confirmou as previsões para 2022, em que espera um lucro de mais de EUR1 mil milhões, o que é alcançável, diz Plaesier.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

