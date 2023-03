DJ MARKET TALK: Commerzbank sobe previsão das taxas do BCE

(DJ Bolsa)-- Os analistas do Commerzbank preveem que o Banco Central Europeu aumente a taxa de depósito para 4% até julho, acima da previsão anterior de 3,5%, disse Christoph Rieger, responsável de taxas e research de crédito do Commerzbank. A trajetória revista previa aumentos de 50 pontos base em março e maio, seguido de aumentos de 25 pontos base em junho e julho, disse Rieger. A taxa de depósito do BCE é atualmente ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.