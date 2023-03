DJ MARKET TALK: Companhias aéreas europeias esperam resultados fortes em 2023

(DJ Bolsa)--As companhias aéreas da Europa devem obter mais lucro este ano do que o estimado anteriormente, escreveram analistas do Deutsche Bank, elevando as avaliações do grupo franco-holandês Air France-KLM e da alemã Lufthansa para comprar face a manter. A Deutsche aumentou as previsões de lucro operacional para os dois grupos de transportadoras em cerca de 20%, observando uma provável recuperação mais rápida ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.