DJ MARKET TALK: Companhias aéreas têm esperança em verão movimentado

(DJ Bolsa)-- A indústria da aviação na Europa esperava uma recuperação no segundo trimestre, mas o tráfego aéreo permaneceu fraco, pois os governos mantiveram as restrições em vigor devido às preocupações sobre as novas variantes do Covid-19; o verão, no entanto, pode não estar perdido, diz a Bernstein. "Junho parece sugerir os primeiros sinais de recuperação", disse a corretora.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone