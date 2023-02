DJ MARKET TALK: Competitividade da Mercedes no software pode ajudar com margem

(DJ Bolsa)-- A Mercedes-Benz Group está a construir uma vantagem competitiva no software e distribuição que podem ajudar a compensar o impacto nas margens da transição para veículos elétricos, dizem analistas do Jefferies numa nota de research. A fabricante de carros de luxo alemã disse na quarta-feira que planeia criar o seu próprio sistema operativo para veículos e que vê benefícios em combinar o desenvolvimento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.