DJ MARKET TALK: Compra da easyJet pela IAG faria sentido - AJ Bell

(DJ Bolsa)-- A potencial compra da easyJet pela IAG, como noticiado pelo Times of London, faria todo o sentido, refere o analista da AJ Bell Russ Mould numa nota. A compra da transportadora de baixo custo impulsionaria significativamente a posição da IAG no mercado de viagens, permitindo o acesso a muitos valiosos slots aeroportuários, diz Mould. A pandemia criou receios sobre o futuro das viagens de negócios, uma vez que as empresas entenderam ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.