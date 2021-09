DJ MARKET TALK: Compra da Kadmon pela Sanofi foi inesperada - Jefferies

(DJ Bolsa)-- O anúncio da Sanofi de que adquiriu a Kadmon por $1,9 mil milhões em dinheiro é um negócio típico de biotecnologia, diz o Jefferies. Mas a transação é algo inesperada dado que a empresa francesa tinha decidido focar-se no portefólio de transplantes em medicina geral e não em especialidades, acrescenta o banco. Não devem surgir receios sobre concorrência e a probabilidade de uma contraproposta ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

