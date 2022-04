DJ MARKET TALK: Compra da ReViral pela Pfizer pode estimular F&A no setor

(DJ Bolsa)--O plano da Pfizer de adquirir a ReViral por $525 milhões pode sinalizar mais negócios entre as empresas biofarmacêuticas, principalmente porque as pequenas empresas enfrentam alguns desafios para entrar em bolsa, de acordo com uma nota do analista da Truist Robyn Karnauskas. O principal fármaco experimental da ReViral, o sisunatovir, está na fase 2 de testes contra o vírus sincicial respiratório. A Pfizer, que está... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone