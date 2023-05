DJ MARKET TALK: Compra de parte da ITA Airways pela Lufthansa é positiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O oferta da Lufthansa para comprar 41% da ITA Airways é positiva para as duas empresas e para o setor, dizem analistas da Davy numa nota. A companhia aérea alemã vai pagar EUR325 milhões através de aumento de capital por uma posição minoritária na empresa italiana, e o Ministério da Economia vai injetar EUR250 milhões na ITA como bónus que vai beneficiar diretamente a firma, diz a Davy. A Lufthansa ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.