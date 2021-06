DJ MARKET TALK: Compra de posições da BHP, Anglo pela Glencore é positiva

(DJ Bolsa)-- A venda de participações de 33,3% da BHP e da Anglo American na mina de carvão Cerrejon à Glencore é uma vitória para todas as empresas, diz o Jefferies. Para a Anglo, a mineira deixa totalmente o carvão térmico, e para a BHP deixa-a mais perto de cumprir o objetivo de deixar o setor. "A Glencore triplica a aposta na Colômbia mas vai usar o ativo por completo para retirar liquidez", diz o banco. ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

